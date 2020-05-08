Коронавирус
Live24О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса. Только так власти смогут обезопасить население от новых вспышек инфекции.
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Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он „устал и уходит“
— Анна Попова, российский политикНТВ 10:45
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что определенные правила поведения будут действовать в России пока коронавирус не "уйдет" или до момента появления вакцины от инфекции.ТАСС09:43
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Глава Роспотребнадзора прокомментировала возможность снятия ограничений из-за коронавируса
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Попова: некоторые правила поведения сохранятся в РФ до создания вакцины от коронавируса
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