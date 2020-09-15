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Газета.Ru
Газета.Ru

Попова заявила, что переболевший COVID-19 заразен еще три месяца

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.В источнике
Анна Поповароссийский политик
У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет.
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней

РЕН ТВ04:32
RT на русском

Попова: переболевший человек может выделять вирус до 90 дней

RT на русском04:31
News.ru

Переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

News.ru04:18
РБК

Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

РБК04:27
ТАСС

Вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус до 90 дней

ТАСС04:25
Газета.Ru

Попова заявила, что переболевший COVID-19 заразен еще три месяца

Газета.Ru04:30
РИА Новости

Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19 человек

РИА Новости04:18

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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