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11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.В источнике
У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет.
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