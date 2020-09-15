У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет.