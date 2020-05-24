В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца этого года оказались ниже, чем в аналогичный период в 2019 году.

Попова заявила, что смертность в России ниже уровня прошлого года

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