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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
ИА Красная Весна
  • Мой Брянск0:40
  • Моя Москва.онлайн1:08
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.В источнике
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