Коронавирус
ТАССПопова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль
Спорт-Экспресс 14:18
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Общество
Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса
В марте РФПИ приняло решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир".
РИА Новости 14:44
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
На Ямале продлили режим самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлевается до 14 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
РИА Новости 12:38
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Политика
Трамп сообщил о возможности быстро отправить военных в Миннесоту
Военные могут быстро направиться в штат Миннесота в случае соответствующего запроса от местных властей.
Известия 14:11
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Армия и оружие
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных
Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Футбол
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, ныне выступающим за грозненский «Ахмат».
RT на русском 09:08
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
РБК 28 мая в 14:19
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам свою настоящую внешность.
Территория новостей 06:25
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня вчера в 03:22
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru вчера в 12:43
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль вчера в 16:56
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59