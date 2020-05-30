Коронавирус

ТАССТАССПопова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Попова допустила возникновение осенью второй волны коронавируса

РИА Новости05:56

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

ТАСС06:22

Попова: вторая волна COVID-19 может совпасть с периодом ОРВИ

RT на русском05:59

Во время второй волны возможна микс-инфекция

Вести.Ru05:58

Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом

Комсомольская правда08:50

Попова допустила наложение второй волны COVID-19 на сезонный грипп осенью

РБК05:49

Роспотребнадзор ожидает вторую более опасную волну коронавируса

Московский Комсомолец05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
18
Общество

Пока что IKEA откроет только три российских магазина

Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль

Спорт-Экспресс 14:18
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
568
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
989
Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
56
Общество

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
51
Общество

Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса

В марте РФПИ приняло решение создать совместное предприятие с "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир".
РИА Новости 14:44
59
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,2K
Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлевается до 14 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
РИА Новости 12:38
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
7,4K
Политика

Трамп сообщил о возможности быстро отправить военных в Миннесоту

Военные могут быстро направиться в штат Миннесота в случае соответствующего запроса от местных властей.
Известия 14:11
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
6
Армия и оружие

За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных

Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
Происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Интерфакс 11:53
831
Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, ныне выступающим за грозненский «Ахмат».
RT на русском 09:08
1
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК 28 мая в 14:19
1,2K
Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
1,1K
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
РИА Новости вчера в 18:57
897
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам свою настоящую внешность.
Территория новостей 06:25
2
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
81
Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
4
Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
171
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
598
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
73
Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня вчера в 03:22
2
Космос

Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос

Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru вчера в 12:43
2
Космос

В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска

Профиль вчера в 16:56
752
Происшествия

СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное