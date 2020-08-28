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Интерфакс
Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.В источнике
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РБК

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных

РБК05:57
Российская газета

Попова: Иммунитет к COVID-19 нашли у четверти обследованных россиян

Российская газета04:19
Lenta.ru

Озвучены новые данные по числу россиян с иммунитетом к коронавирусу

Lenta.ru03:56
РИА Новости

Попова рассказала о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

РИА Новости05:14
RT на русском

Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

RT на русском03:30
ТАСС

Иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян

ТАСС03:24
Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Интерфакс03:20

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал страны25 августа в 14:33
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru10:25

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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