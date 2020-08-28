Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.В источнике
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