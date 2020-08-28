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Интерфакс
Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.В источнике
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РБК

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных

РБК05:57
Российская газета

Попова: Иммунитет к COVID-19 нашли у четверти обследованных россиян

Российская газета04:19
РИА Новости

Попова рассказала о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

РИА Новости05:14
Lenta.ru

Озвучены новые данные по числу россиян с иммунитетом к коронавирусу

Lenta.ru03:56
RT на русском

Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

RT на русском03:30
ТАСС

Иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян

ТАСС03:24
Интерфакс

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Интерфакс03:20

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Ведомости08:15
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В Волгограде коронавирус сразил двух мужчин и пенсионерку

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" 57-летний житель Волгограда был доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии в инфекционный госпиталь на базе клинической больницы № 5.
REGNUM08:57
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Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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