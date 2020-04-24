с чего всё началось

Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами.

Общество В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 494

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,1K

Общество В Саратовской области разрешили работу парикмахерских Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве. 42

Шоу-бизнес Популярная певица поделилась откровенным снимком в прозрачном белье Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась снимком в прозрачном нижнем белье из откровенной фотосессии для журнала Love Magazine.

Хоккей Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022 Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 155

Технологии Часть людей может иметь иммунитет к COVID-19, заявил немецкий вирусолог Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.

Политика В Коми снова сменился министр здравоохранения Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели. 9

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 4

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 531

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. 32

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 402

Футбол Малафеев отреагировал на оскорбления со стороны Дзюбы Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны нападающего Артёма Дзюбы.

Единоборства Объявлены дата и место проведения турнира UFC 249 Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил дату и место проведения ближайшего мероприятия.