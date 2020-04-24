Коронавирус
RT на русскомПопова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами.
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с чего всё началось
«Наши коллеги из других институтов и из системы Роспотребнадзора все сегодня говорили об этом: нельзя останавливаться, нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период»,-- сказала госпожа Попова на совещании с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.Коммерсантъ13:53
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