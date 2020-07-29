Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПопова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

RT на русском09:19

Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде

РИА Новости07:34

Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением

Российская газета08:23

Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

РБК08:08

Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде

ТАСС08:04

В Роспотребнадзоре назвали способ моментального уничтожения коронавируса

Газета.Ru08:04

Попова рассказала о поведении коронавируса в воде

Lenta.ru08:39
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Политика

В Польше рассуждают о причинах приостановки поставок С-400 в Китай

Городовой 08:26
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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Общество

В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
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Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
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Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
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Политика

Путин надеется на сознательность россиян при вакцинации от гриппа

Весь процесс вакцинации следует организовать максимально удобно, отметил Путин.
Слово и Дело 08:30
Происшествия

Суд арестовал боксера, который в драке убил человека

Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
1,7K
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Общество

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
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Политика

Итальянский парламент одобрил продление режима ЧС до октября

Рим, 29 июля 2020, 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны.
REGNUM 08:52
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
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Экономика

Квартальный отчёт AMD: выручка выросла на 26 %, по итогам года она увеличится на 32 %

Источник изображения: AMD Выручка во втором квартале увеличилась на 26 % в годовом сравнении, AMD склонна благодарить за это высокий спрос на клиентские и серверные процессоры.
3DNews 01:05
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
28
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева может стать ведущей нового сезона шоу «Орёл и Решка»

SM News вчера в 09:22
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
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Путешествия

Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей

Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
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Происшествия

Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских

Расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено.
Газета.Ru 09:12
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
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Гаджеты

Amazfit выпустила умные часы Bip S Lite за 50 долларов

NewInform 02:36
Политика

МИД Германии выступает против возвращения России в G7

«Совершенно секретно»: Глава министерства иностранных дел ФГГ Хайко Маас отметил, что он выступает против возвращения России в состав «большой семерки» (G7).
Совершенно секретно 27 июля в 03:39
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
88
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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