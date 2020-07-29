Коронавирус
RT на русскомПопова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Общество
В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
Политика
Путин надеется на сознательность россиян при вакцинации от гриппа
Весь процесс вакцинации следует организовать максимально удобно, отметил Путин.
Слово и Дело 08:30
Происшествия
Суд арестовал боксера, который в драке убил человека
Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Общество
Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников
Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.
ТАСС 08:00
Политика
Итальянский парламент одобрил продление режима ЧС до октября
Рим, 29 июля 2020, 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны.
REGNUM 08:52
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Экономика
Квартальный отчёт AMD: выручка выросла на 26 %, по итогам года она увеличится на 32 %
Источник изображения: AMD Выручка во втором квартале увеличилась на 26 % в годовом сравнении, AMD склонна благодарить за это высокий спрос на клиентские и серверные процессоры.
3DNews 01:05
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева может стать ведущей нового сезона шоу «Орёл и Решка»
SM News вчера в 09:22
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Путешествия
Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей
Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
Происшествия
Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских
Расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено.
Газета.Ru 09:12
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Политика
МИД Германии выступает против возвращения России в G7
«Совершенно секретно»: Глава министерства иностранных дел ФГГ Хайко Маас отметил, что он выступает против возвращения России в состав «большой семерки» (G7).
Совершенно секретно 27 июля в 03:39
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54