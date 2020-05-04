Коронавирус
Газета.RuПопова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью "России 24", риски возникновения новых очагов заражения будут сохраняться. "Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
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Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране. Поэтому мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 02:17
с чего всё началось
Всё равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, — сказала Попова в интервью каналу «Россия 24».News.ru02:00
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