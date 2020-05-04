с чего всё началось

Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране. Поэтому мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».

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