Коронавирус

REGNUMREGNUMПопова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
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Анна Попова
Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране. Поэтому мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 02:17
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-24
" заявила, что на сегодняшний день полностью остановить циркуляцию коронавируса невозможно.
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