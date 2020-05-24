Коронавирус
iReactorПопова заявила о низком уровне смертности в России за четыре месяца
Смертность в России за четыре месяца текущего года ниже, чем в прошлом году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Несмотря на распространение коронавируса, уровень смертности стал ниже.
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В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция.
— Анна Попова, российский политикРЕН ТВ 11:49
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