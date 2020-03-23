Коронавирус
ФАНРоспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у пациентов, поборовших коронавирус, вырабатывается иммунитет. «Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Читать в источнике
Оценить71
Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Единоборства
Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
Здоровье
Травников рассказал о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом
В Новосибирской области усилили работу амбулаторной службы медицинских организаций за счет привлечения ординаторов из НГМУ и медицинского колледжа.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Технологии
«Мегафон» расширил продажу сим-карт онлайн
«Мегафон» расширил продажу сим-карт с саморегистрацией.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Армия и оружие
Танк САА стал мишенью для ПТУР боевиков в Идлибе
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Кино
«Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Футбол
УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Экономика
Оптовые цены на гречку в РФ резко выросли
Оптовые цен на гречневую крупу в РФ на минувшей неделе на фоне повышенного спроса резко пошли вверх, значительно подорожал и рис, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Общество
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Здоровье
Названа разница в заболеваемости коронавирусом в Италии и России
Известный российский врач Александр Мясников рассказал своё мнение о причинах высокой заболеваемости китайским коронавирусом в Италии и привёл в пример опыт России, сообщает DEITA.
Здоровье
Минздрав Чехии назвал медпрепарат, «изгоняющий» коронавирус
По словам министра здравоохранения страны Адама Войтеха, лекарство «потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма».
Общество
Банки России начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Отделения крупнейших кредитных организаций меняют режим работы на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.