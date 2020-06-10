Общество
Газета.RuПопова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
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Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают . В каждом субъекте ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка.
— Анна Попова, российский политикВести Подмосковья 04:05
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Масочный режим сохраняется во всех российских регионах независимо от снятия ограничений
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
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Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Общество
55 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки
За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
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В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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