Коронавирус
Газета.RuПопова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС. Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.
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Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит.
— Анна Попова, российский политикОбщественное телевидение России 09:30
с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что определенные правила поведения будут действовать в России пока коронавирус не "уйдет" или до момента появления вакцины от инфекции.ТАСС09:43
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Глава Роспотребнадзора прокомментировала возможность снятия ограничений из-за коронавируса
Комсомольская правда09:25
Попова: некоторые правила поведения сохранятся в РФ до создания вакцины от коронавируса
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