Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что определенные правила поведения будут действовать в России пока коронавирус не "уйдет" или до момента появления вакцины от инфекции.

с чего всё началось

Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он „устал“ и уходит.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС. Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

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