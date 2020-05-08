Коронавирус
Газета.RuПопова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС. Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.
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с чего всё началось
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что определенные правила поведения будут действовать в России пока коронавирус не "уйдет" или до момента появления вакцины от инфекции.ТАСС09:43
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Роспотребнадзор: правила поведения при коронавирусе сохранят до появления вакцины
Московский Комсомолец08:52
Попова: некоторые правила поведения сохранятся в РФ до создания вакцины от коронавируса
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