Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПопова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС. Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.
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с чего всё началось

Попова: некоторые правила поведения сохранятся в России до создания вакцины от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что определенные правила поведения будут действовать в России пока коронавирус не "уйдет" или до момента появления вакцины от инфекции.
ТАСС09:43

Подробнее о событии

Роспотребнадзор: правила поведения при коронавирусе сохранят до появления вакцины

Московский Комсомолец08:52

Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины

RT на русском09:55

Правила поведения и уровень смертности: Роспотребнадзор оценил ситуацию в стране

Вести.Ru09:11

Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения

Известия09:07

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:17

Попова: некоторые правила поведения сохранятся в РФ до создания вакцины от коронавируса

Будущее России. Национальные проекты08:35

В Роспотребнадзоре допустили полное снятие ограничений только после появления вакцины от коронавируса

Эхо Москвы10:01
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Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
3
Общество

Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms

В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
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Политика

Экс-помощница Байдена призвала его выйти из предвыборной гонки

Бывшая сотрудница сената США Тайра Рид, которая утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны кандидата в президенты Джо Байдена около 30 лет назад, призвала его выйти из предвыборной гонки.
Известия вчера в 20:19
8
Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
3
Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
16
Общество

В Пензенской области продлили режим самоизоляции

Режим повышенной готовности в Пензенской области, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 17 мая.
ТАСС 11:14
7
Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 06:28
162
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
788
Общество

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
42
Происшествия

В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

РИА Новости 10:21
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Здоровье

400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
6
Происшествия

Вооружённый конфликт произошел на границе Киргизии и Таджикистана

REGNUM 12:31
3
Здоровье

Во Владимире приняли роды у пациентки с коронавирусом

Новорожденная малышка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы.
ГТРК Владимир 11:42
Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
35
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
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Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

Известия 08:03
Финансы

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
56
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
81
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
61
Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
27
Происшествия

В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом врачи бросили возле дома

Врачи скорой помощи в Екатеринбурге бросили 90-летнюю пенсионерку с коронавирусом возле подъезда дома.
Пятый канал 12:04
18
Музыка

Хор Турецкого выступит с онлайн-концертом «Песни Победы»

Газета Культура вчера в 07:14
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
2,6K
Политика

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:21
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Общество

Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
7
Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Недавно культурист показал фейковую растяжку на столе в новом видео, опубликованным в Instagram.
Актуальные Новости 10:03
Общество

Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
4
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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