Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу сообщила, что определенные правила поведения будут действовать в России пока коронавирус не "уйдет" или до момента появления вакцины от инфекции.

с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС. Попова предполагает, что в ближайшее время вирус будет продолжать циркулировать по стране, поэтому необходимо приспособиться к новым условиям существования.

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

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