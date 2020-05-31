Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПопова заявила о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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Анна Попова
Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 13:16

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