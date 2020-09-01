Попова заявила о возможности начать учебный год в очной форме
Попова сообщила, что возврат на онлайн обучение может произойти и из-за гриппа и других болезней. По ее словам, сегодня ситуация позволяет начать обучение в школах.В источнике
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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