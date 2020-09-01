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Экономика сегодня

Попова заявила о возможности начать учебный год в очной форме

Попова сообщила, что возврат на онлайн обучение может произойти и из-за гриппа и других болезней. По ее словам, сегодня ситуация позволяет начать обучение в школах.В источнике
Анна Поповароссийский политик
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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РИА Новости

Роспотребнадзор подтвердил начало учебного года в очной форме

РИА Новостивчера в 14:15
Комсомольская правда

Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме

Комсомольская правдавчера в 14:46
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

РБКвчера в 14:42
Российская газета

Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате

Российская газетавчера в 14:56
Газета.Ru

Попова заявила, что ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год очно

Газета.Ruвчера в 14:11
RT на русском

Попова: эпидситуация позволяет начать учебный год в очной форме

RT на русскомвчера в 14:10
ТАСС

Попова: ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очной форме

ТАССвчера в 14:06

Группа кулинарного шоу телеканала НТВ приехала на съёмки в Забайкалье

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Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

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REGNUMвчера в 09:24
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Daily Mail: почему США просто не уничтожили российских военных

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Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено

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Интерфаксвчера в 07:02
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CNewsвчера в 04:30