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РБК
РБК

Попова заявила об антителах к коронавирусу у четверти жителей Москвы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что у 25% москвичей имеются антитела к коронавирусу. «В Москве антитела к коронавирусу имеют 24–25% населения», — сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос.В источнике
Анна Поповароссийский политик
Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет.
С чего всё началось
Комсомольская правда

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения, сообщил Роспотребнадзор

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда».
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ТАСС

Попова сообщила, что в Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения

ТАСС09:46
Агентство Москва

Попова: Около четверти жителей столицы имеют антитела к коронавирусу

Агентство Москва10:09
Комсомольская правда

В Москве антитела к коронавирусу имеют 24-25% населения, сообщил Роспотребнадзор

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РИА Новости

Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу в Москве

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Попова: около 25% населения в Москве имеют иммунитет к коронавирусу

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Антитела к COVID-19 имеют 24–25% населения Москвы – Попова

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