Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.

У людей, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет к нему. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

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