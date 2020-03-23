Коронавирус
ИзвестияПопова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
У людей, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет к нему. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости вчера в 12:40
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