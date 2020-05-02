Коронавирус
РБКПопова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус 4» журналистки Наили Аскер-заде.
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с чего всё началось
«В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».Телеканал 360°05:56
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