Общество
ИзвестияВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ruвчера в 18:03
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В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала
Говорит Москвавчера в 10:54
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Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
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N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.
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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
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Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
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Армия и оружие
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По словам актера, своим успехом Тина Канделаки обязана многим людям, в том числе самому Садальскому.
Политика
МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
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Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Происшествия
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Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
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Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
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Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА
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Владимир Путин вновь собирается в Нью-Йорк
Если Владимир Путин в этом году вновь полетит в Нью-Йорк, то, с большой долей вероятности, он будет говорить не только о значении ООН, но и об особой роли и ответственности стран — постоянных членов Совета Безопасности (Великобритании, Китая, России, США, Франции).