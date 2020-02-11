с чего всё началось

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Экономика Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.

Происшествия Еще десятки человек заразились коронавирусом на изолированном лайнере Еще 60 человек заразились коронавирусом на изолированном лайнере Diamond Princess в Японии, общее количество инфицированных на борту пассажиров достигло 130.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.

Энергетика В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.

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Гаджеты Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9 N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.

Общество Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

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Происшествия МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.