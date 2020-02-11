Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии.
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с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ruвчера в 18:03

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Поправки о выплатах маткапитала поступили в профильный комитет Госдумы

REGNUM00:46

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известиявчера в 23:12

Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

РБКвчера в 12:06

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

РИА Новостивчера в 17:28

Поправки о материнском капитале внесены в Госдуму

News.ruвчера в 18:03

В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала

Говорит Москвавчера в 10:54

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАССвчера в 10:30
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Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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BFM.ru вчера в 11:32
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В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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По словам актера, своим успехом Тина Канделаки обязана многим людям, в том числе самому Садальскому.
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Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Если Владимир Путин в этом году вновь полетит в Нью-Йорк, то, с большой долей вероятности, он будет говорить не только о значении ООН, но и об особой роли и ответственности стран — постоянных членов Совета Безопасности (Великобритании, Китая, России, США, Франции).
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