Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России. Делают нас действительно одним народом, единым целым.

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. Текст Конституции с внесенными в нее поправками был опубликован в ночь на 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Футбол В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал о возможных вариантах проведения матча за Олимп — Суперкубок России.

Экономика Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 2,7K

Общество Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 382

Общество В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 1,6 тыс. человек За последние сутки было проведено 301 тыс. лабораторных исследований. По всему миру коронавирус выявили у 11 млн человек.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram. 2

Политика КНДР заявила об отсутствии необходимости в переговорах с США «Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для решения своего политического кризиса», — сказала высокопоставленный дипломат.

Общество В России за сутки выявили 6 718 случаев заражения коронавирусом Количество подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в России по состоянию на 3 июля достигло 667 883, за прошедшие сутки в стране выявлено 6 718 новых инфицированных.

Общество Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными. 12

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. 16

Здоровье Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.

Кино Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 576

Общество В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 34