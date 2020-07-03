Политика
ИнтерфаксПоправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу. Текст Конституции с внесенными в нее поправками был опубликован в ночь на 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России. Делают нас действительно одним народом, единым целым.
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Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал о возможных вариантах проведения матча за Олимп — Суперкубок России.
Матч ТВ 02:46
Общество
Определены самые безопасные места во время грозы
Самые безопасные места во время летней грозы перечислил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
Live24 02:51
Экономика
Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com вчера в 01:13
Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие
США направили авианосцы в район военных учений Китая
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
Общество
В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 1,6 тыс. человек
За последние сутки было проведено 301 тыс. лабораторных исследований. По всему миру коронавирус выявили у 11 млн человек.
РБК 03:18
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж
Дочь певца Евгения Осина 18-летняя Агния вышла замуж. Короткое видео со свадьбы она выложила в своем Instagram.
МИР 24 вчера в 17:09
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
Политика
КНДР заявила об отсутствии необходимости в переговорах с США
«Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для решения своего политического кризиса», — сказала высокопоставленный дипломат.
Известия 03:20
Общество
В России за сутки выявили 6 718 случаев заражения коронавирусом
Количество подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в России по состоянию на 3 июля достигло 667 883, за прошедшие сутки в стране выявлено 6 718 новых инфицированных.
Парламентская газета вчера в 03:51
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ вчера в 12:52
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 02 июля в 10:39
Здоровье
Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии
Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК 03:00
Кино
Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона
Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.
Телепрограмма вчера в 04:53
Космос
Специалисты объяснили, в чем разница между «Ангарой» и «Протоном»
Актуальные Новости вчера в 03:48
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Общество
В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ
Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:57
Общество
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канады и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок, пишет китайская газета Sina.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
На Алтае вывили 810 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 01:06