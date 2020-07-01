Политика
ИА Красная Весна74% граждан России поддержали поправки к Конституции
После обработки 30% протоколов ЦИК свидетельствует, что поправки к Конституции РФ поддержало почти три четверти граждан России — 74,10% Против проголосовало 24,97% граждан России, следует из данных тех же протоколов.
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Обработано более 5% протоколов: поправки к Конституции поддержали 69,76% проголосовавших
RuNews24.ruвчера в 10:51
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Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Политика
За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня.
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Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки
Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК вчера в 08:06
Общество
В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19
Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
АМИТЕЛ вчера в 22:34
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС 30 июня в 17:34
Происшествия
На автозаправке под Ульяновском произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в среду на автозаправке в поселке Белый Ключ под Ульяновском, пострадали два человека.
ТАСС вчера в 11:57
Политика
Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Здоровье
Полторы тысячи москвичей сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Около полутора тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, сдали плазму с антителами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 01:13
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника возобновила сегодня свою работу
Сахалинская областная поликлиника возобновляет свою работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Общество
8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию
По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
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Культура
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Технологии
Российский прибор позволит проводить ИВЛ-терапию на дому
Известия вчера в 17:40
Политика
4 тысячи забайкальцев испортили бюллетени по поправкам в Конституцию
Zabnews.ru вчера в 21:46
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Здоровье
Погибшая от коронавируса в Волгограде женщина была беременна
Волгоградская правда вчера в 21:45
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Футбол
Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»
Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру вчера в 14:40
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15