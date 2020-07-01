После обработки 30% протоколов ЦИК свидетельствует, что поправки к Конституции РФ поддержало почти три четверти граждан России — 74,10% Против проголосовало 24,97% граждан России, следует из данных тех же протоколов.

Политика На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". 184

Политика За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня. 1,4K

Спорт Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 134

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 144

Общество В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19 Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 6

Происшествия На автозаправке под Ульяновском произошел хлопок газа Хлопок газа произошел в среду на автозаправке в поселке Белый Ключ под Ульяновском, пострадали два человека. 6

Политика Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался». 1

Происшествия В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала. 2

Здоровье Полторы тысячи москвичей сдали плазму для пациентов с коронавирусом Около полутора тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, сдали плазму с антителами, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Здоровье Сахалинская областная поликлиника возобновила сегодня свою работу Сахалинская областная поликлиника возобновляет свою работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.

Общество 8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию. 1

Шоу-бизнес Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст» Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус. 35

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 65

Футбол Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию» Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.