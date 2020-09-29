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Газета.Ru
Газета.Ru

Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.В источнике
С чего всё началось
ГИБДД разместила на regulation.gov.ru
 проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции.
Коммерсантъвчера в 12:55
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РЕН ТВ

Наказания за пьяные ДТП предложили ужесточить

РЕН ТВ03:10
Газета.Ru

Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

Газета.Ru06:03
Московский Комсомолец

Для российских водителей подготовили новые штрафы

Московский Комсомолец04:22
РИА Новости

Российских водителей предупредили о новых штрафах

РИА Новости04:14
Известия

В России появятся новые штрафы для автомобилистов

Известия06:17
ТК Звезда

Российских водителей ждут очередные нововведения

ТК Звезда02:01
Коммерсантъ

МВД меняет требования к эксплуатации автомобилей

Коммерсантъвчера в 12:55

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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Посол Армении объяснил перенос заседания межправкомиссии по ВПК

Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости12:52
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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Зонд «Паркер» поставил новый рекорд близости к Солнцу

11 июля 2020 года зонд совершил третий пролет вблизи Венеры для коррекции курса, 25 сентября начал шестое тесное сближение с Солнцем, а 27 сентября пролетел на минимальном расстоянии около 13,5 миллионов километров от фотосферы звезды, двигаясь со скоростью 466592 километров в час, установив новые рекорды по близости к Солнцу и скорости движения рукотворного космического аппарата.
N+112:10

Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.
Взгляд.ру11:31