Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян
МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.В источнике
С чего всё началось
ГИБДД разместила на regulation.gov.ru
проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции.
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