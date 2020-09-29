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Газета.Ru
Газета.Ru

Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.В источнике
С чего всё началось
ГИБДД разместила на regulation.gov.ru
 проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции.
Коммерсантъвчера в 12:55
Подробнее о событии
Известия

В России появятся новые штрафы для автомобилистов

Известия06:17
РЕН ТВ

Наказания за пьяные ДТП предложили ужесточить

РЕН ТВ03:10
Московский Комсомолец

Для российских водителей подготовили новые штрафы

Московский Комсомолец04:22
РИА Новости

Российских водителей предупредили о новых штрафах

РИА Новости04:14
Фонтанка.Ру

Автомобилистам грозят новые штрафы, например за шины не по сезону и непредусмотренный ксенон

Фонтанка.Ру04:31
ТК Звезда

Российских водителей ждут очередные нововведения

ТК Звезда02:01
Коммерсантъ

МВД меняет требования к эксплуатации автомобилей

Коммерсантъвчера в 12:55

Песков прокомментировал слова Шахназарова о ситуации в Карабахе

Только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление режиссера Карена Шахназарова, что Кремлю необходимо сформировать мнение по карабахскому вопросу.
Песков прокомментировал слова Шахназарова о ситуации в Карабахе
РИА Новости07:19

Dacia презентовала новые Logan и Sandero

Что касается новых Sandero и Logan, то их отличие от предыдущих версий состоит в следующем: более покатое лобовое стекло, модифицированная решетка радиатора и улучшенная версия светодиодной оптики.
RuNews24.ru06:00
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Экс-президент Армении Кочарян с отставными генералами прибыл в Карабах

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Интерфакс09:35
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы недели27 сентября в 12:48
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Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Взгляд.ру08:16
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