Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Тарантас Ньюс

МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.