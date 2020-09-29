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Газета.Ru
Газета.Ru

Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.В источнике
С чего всё началось
ГИБДД разместила на regulation.gov.ru
 проект «перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» в новой редакции.
Коммерсантъвчера в 12:55
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Известия

В России появятся новые штрафы для автомобилистов

Известия06:17
Фонтанка.Ру

Автомобилистам грозят новые штрафы, например за шины не по сезону и непредусмотренный ксенон

Фонтанка.Ру04:31
ТК Звезда

Российских водителей ждут очередные нововведения

ТК Звезда02:01
РИА Новости

Российских водителей предупредили о новых штрафах

РИА Новости04:14
РЕН ТВ

Наказания за пьяные ДТП предложили ужесточить

РЕН ТВ03:10
Московский Комсомолец

Для российских водителей подготовили новые штрафы

Московский Комсомолец04:22
Коммерсантъ

МВД меняет требования к эксплуатации автомобилей

Коммерсантъвчера в 12:55

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября рассказал журналистам о том, как в Кремле отреагировали на встречу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Известия07:20
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Генерал СНА подтвердил присутствие иностранных боевиков в Азербайджане

Сам генерал сказал, что бойцы СНА отправились в Азербайджан из-за того, что на подконтрольных Турции территориях плохая экономическая ситуация, а они хотят позаботиться о своих семьях.
Новостной фронт06:38
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Вторую волну коронавируса в Новосибирске ждут в начале октября

Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с руководителем этого ковидного госпиталя Ларисой Фединой о том, что было самым сложным в начале пандемии, как коллектив привыкал к новым реалиям работы, с какими трудностями столкнулись медики, боялись ли заразиться и когда ждут вторую волну.
НГС23:00

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Протодиакон РПЦ выступил за российское вмешательство в Карабахе

Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви протодиакон Владимир Василик выступил с заявлением, в котором призвал российское руководство к решительному вмешательству в военные действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
Ридус07:37
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Reuters: премьер Венгрии потребовал отставки замглавы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с требованием освободить от занимаемой должности заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес Будапешта, передает агентство Reuters.
Инфорос03:43
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