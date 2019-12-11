с чего всё началось

Проект поправок к закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. Зеленский пообещал продлить норму на год по итогам саммита «нормандской четверки». Авторами поправок выступили депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Раду

Общество Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.

Происшествия Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Происшествия Российский журналист умер после открывшегося кровотечения В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.

Общество В Турции объявлен красный уровень опасности Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Финансы Доллар опустился ниже 63 рублей На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Политика Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.