Политика
Телеканал 360°Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Раду
Проект поправок к закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. Зеленский пообещал продлить норму на год по итогам саммита «нормандской четверки». Авторами поправок выступили депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента.Коммерсантъ10 декабря в 16:49
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В Киеве заявили, что Рада продлит закон об особом статусе Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 05:22
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Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
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Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Общество
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
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Астероид Бенну выбрасывает свою пыль в космос
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Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Политика
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
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Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
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Общество
В Турции объявлен красный уровень опасности
Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
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В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Политика
МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
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Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Финансы
Доллар опустился ниже 63 рублей
На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Гаджеты
Представлен инновационный смартфон Samsung Galaxy A51
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
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Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат
Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
В Конгрессе США выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
В палате представителей США в рамках процедуры импичмента демократы приготовили два обвинения президенту Дональду Трампу.
Политика
СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»
Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Политика
Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов
Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.