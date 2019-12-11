Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Раду

Проект поправок к закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины. Зеленский пообещал продлить норму на год по итогам саммита «нормандской четверки». Авторами поправок выступили депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы
 украинского парламента.
Коммерсантъ10 декабря в 16:49

Подробнее о событии

В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Life.ru10 декабря в 16:53

В Киеве заявили, что Рада продлит закон об особом статусе Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 05:22

В Раду внесли проект поправок в закон об особом статусе Донбасса

РБК10 декабря в 19:15

Глава партии «Слуга народа»: разработка нового закона о статусе Донбасса займет до года

ТАССвчера в 09:56

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

Коммерсантъ10 декабря в 16:49

Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят в Раде

News.ru10 декабря в 16:17

В раду внесли проект с поправками в закон об особом статусе Донбасса

Известия10 декабря в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

РИА Новости 08:30
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТАСС 07:34
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета 10 декабря в 02:59
Космос

Астероид Бенну выбрасывает свою пыль в космос

Недавно астрономы разместили снимки, на которых можно увидеть, как астероид разрушается и выбрасывает пыль в космос.
Ридус вчера в 04:42
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 06:50
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза

В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
StarHit.ru 07:00
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Политика

МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Московский Комсомолец 07:03
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Финансы

Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Газета.Ru 08:27
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей вчера в 03:48
Гаджеты

Представлен инновационный смартфон Samsung Galaxy A51

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
Актуальные Новости 07:25
Общество

Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат

Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:23
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Политика

В Конгрессе США выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

В палате представителей США в рамках процедуры импичмента демократы приготовили два обвинения президенту Дональду Трампу.
МонаВиста 10 декабря в 12:07
Политика

СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»

Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
Росбалт 10 декабря в 08:46
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Коммерсантъ 08:24
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Политика

Госдума обсудит отмену экзамена по русскому для украинцев и белорусов

Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении ими статуса носителя русского языка, а также обсудит право иностранцев - собственников жилых помещений в РФ выступать принимающей стороной для других граждан из других стран.
ТАСС вчера в 16:06
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное