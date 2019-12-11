Политика
КоммерсантъВ Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента.Коммерсантъвчера в 16:49
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Законопроект об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Раду
Московский Комсомолецвчера в 16:07
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Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
Общество
В России появился хайтек-омбудсмен
Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Общество
Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага
В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Гаджеты
Объем накопителей Biostar M700 увеличен до 1 ТБ
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
Дзюба одним словом прокомментировал вылет «Зенита» из еврокубков
Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал разгромное поражение своей команды от португальской «Бенфики» в матче заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 0:3.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Политика
На Порошенко заведено новое уголовное дело
Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Гаджеты
Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей
На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.
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В Сбербанке рассказали, сколько будет стоить доллар в 2020 году
Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Происшествия