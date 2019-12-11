с чего всё началось

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

Шоу-бизнес Энн Хэтэуэй родила второго ребенка Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.

Общество В России появился хайтек-омбудсмен Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Футбол Дзюба одним словом прокомментировал вылет «Зенита» из еврокубков Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал разгромное поражение своей команды от португальской «Бенфики» в матче заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 0:3.

Политика На Порошенко заведено новое уголовное дело Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Гаджеты Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.