Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы
 украинского парламента.
Коммерсантъвчера в 16:49

Подробнее о событии

В Раду внесли проект поправок в закон об особом статусе Донбасса

РБКвчера в 19:15

В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Life.ruвчера в 16:53

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

Коммерсантъвчера в 16:49

Законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят в Раде

News.ruвчера в 16:17

В раду внесли проект с поправками в закон об особом статусе Донбасса

Известиявчера в 16:13

Законопроект об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Раду

Московский Комсомолецвчера в 16:07

Партия «Слуга народа» внесла в Раду законопроект об особом статусе Донбасса

ТАССвчера в 15:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Новые автомобили вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
WomanHit.ru вчера в 07:53
Общество

В России появился хайтек-омбудсмен

Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Футбол

Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
Советский спорт 02:06
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Происшествия

Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

РБК вчера в 08:38
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Общество

Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова

Экспресс газета вчера в 05:43
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Гаджеты

Объем накопителей Biostar M700 увеличен до 1 ТБ

iXBT.com вчера в 13:00
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Футбол

Дзюба одним словом прокомментировал вылет «Зенита» из еврокубков

Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал разгромное поражение своей команды от португальской «Бенфики» в матче заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 0:3.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

На Порошенко заведено новое уголовное дело

Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
Гаджеты

Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей

На российском сайте Apple Mac Pro тоже появился, но там пока указана базовая стоимость — 450 тыс. рублей, при этом настроить конфигурации компьютера у нас пока невозможно.
Astera 02:06
Финансы

В Сбербанке рассказали, сколько будет стоить доллар в 2020 году

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".
Накануне.Ru вчера в 18:16
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело вчера в 03:01
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru вчера в 07:37
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

РИА Новости вчера в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное