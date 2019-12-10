Политика
ВедомостиПоправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
После встречи «нормандской четверки» в Париже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. Он также отмечал, что в будущем планируется внести соответствующие изменения в конституцию Украины, чтобы придать этой норме постоянный характер.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента.Коммерсантъвчера в 16:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Раду
Московский Комсомолецвчера в 16:07
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400.
Здоровье
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
Немецкий профессор из Технического университета Мюнхена Мартин Галле рассказал, что может нанести вред кровеносным сосудам и как сохранить их здоровыми.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Малоснежные и теплые зимы, похожие на зимы в Восточной Европе, установятся в Москве к середине века, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.
Армия и оружие
МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности
США до сих пор продолжают фабриковать обвинения против других государств, чтобы начинать войны по всему миру, поэтому они стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя статью о военном конфликте в Афганистане.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских.
Политика
Трамп оценил встречу с Лавровым
Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшуюся 10 декабря в Вашингтоне.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Общество
Названа дата похорон Юрия Лужкова
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Игры
Продажи Resident Evil 2 превысили 5 млн копий
Capcom поделилась свежими данными о продажах ремейка ужастика Resident Evil 2. На 4 декабря игра разошлась тиражом более 5 млн копий.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дала поносить свое платье сестре Димы Билана
Накануне, Анна Белан появилась на съемках новогодней программы на телеканале Россия в сопровождении своего знаменитого брата Димы Билана.
Футбол
США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018
Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Хоккей
Форвард СКА станет капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, чешской Пльзени и Санкт-Петербурге.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Происшествия
Мощный взрыв произошел у военной базы США Баграм в Афганистане
В Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвался автомобиль с заложенным взрывным устройством, возможны жертвы, сообщает агентство Pajhwok.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Здоровье
ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз
Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Общество
Цены на отдых в Турции могут вырасти
Происшествия
Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.