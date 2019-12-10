с чего всё началось

После встречи «нормандской четверки» в Париже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. Он также отмечал, что в будущем планируется внести соответствующие изменения в конституцию Украины, чтобы придать этой норме постоянный характер.

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду

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Здоровье ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.