Экономика
СаминвесторПоправки о переходном налогообложении МСБ внесены в Госдуму
9 июля 2020 года стало известно, что поправки о переходном налогообложении малого и среднего бизнеса (МСБ) внесены в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Татьяну Илюшникову. Депутаты рассмотрят их 15 июля 2020 года.
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
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