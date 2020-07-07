Экономика

СаминвесторСаминвесторПоправки о переходном налогообложении МСБ внесены в Госдуму

9 июля 2020 года стало известно, что поправки о переходном налогообложении малого и среднего бизнеса (МСБ) внесены в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Татьяну Илюшникову. Депутаты рассмотрят их 15 июля 2020 года.
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»

Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ru07 июля в 10:53

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

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Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ru07 июля в 09:03

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

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Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВ07 июля в 07:22
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Общество

Турпоток в Алтайский край упал почти в три раза

За полгода регион посетили 336 тысяч туристов Туристический поток в Алтайский край в сравнении с 2019 годом упал почти в три раза, рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе онлайн-брифинга 10 июля.
АМИТЕЛ 00:30
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Общество

Токио обновил рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом

Более 240 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Токио за прошедшие сутки. Об этом в пятницу объявили столичные власти.
ТАСС 01:14
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
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Происшествия

В Хабаровском крае силовики провели обыски у членов партии ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 08:52 — REGNUM В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, 9 июля прошли обыски.
REGNUM 01:52
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Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Наука

Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека

Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:16
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Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
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Общество

США снова побили рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Всего в США зафиксировано 3,1 млн заражений и 133 тыс. смерти. В мире число заболевших превышает 12,2 млн, а умерших – 554 тыс.
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Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче различных финансовых документов президента США Дональда Трампа суду Нью-Йорка.
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Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
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Политика

Премьер-министр России впервые совершит рабочую поездку после пандемии

Михаил Мишустин собирается в среду посетить Татарстан, сообщает Интерфакс.
7 канал Красноярск вчера в 03:44
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Общество

В Горном Алтае умер зараженный коронавирусом ветеран ВОВ

Еще один пациент, зараженный коронавирусом, умер в Республике Алтай За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования В июне у него диагностировали коронавирус.
АМИТЕЛ 00:16
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно

На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Аргументы и Факты - Ямал 01:58
Армия и оружие

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59
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Фигурное катание

Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

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Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ вчера в 03:22
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей по иску ИФНС

Судебный участок мирового судьи № 363 взыскал с актера Михаила Ефремова 117 650 рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС).
Москва 24 вчера в 08:44
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Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru вчера в 07:23
Технологии

Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
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Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Спорт день за днем вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина

Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
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Общество

В Кузбассе выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Оперативный штаб представил сводку по ситуации с COVID-19 в Кемеровской области на 10-е июля. За сутки выявлено 74 новых случая заражения.
Вести Кузбасс 01:25
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:59
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