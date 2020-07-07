9 июля 2020 года стало известно, что поправки о переходном налогообложении малого и среднего бизнеса (МСБ) внесены в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Татьяну Илюшникову. Депутаты рассмотрят их 15 июля 2020 года.

Поправки о переходном налогообложении МСБ внесены в Госдуму

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