Общество

Газета.RuГазета.RuПоправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями. Об этом глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете".
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В Гражданском кодексе пропишут соседские права

Вести.Ruвчера в 22:12

В Госдуме разработали поправки о соседях по даче

REGNUMвчера в 09:56

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

Коммерсантъвчера в 19:22

В Госдуме предложили запретить погружать соседей по даче в «вечную тьму»

РБКвчера в 18:16

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

ТАССвчера в 14:15

В Госдуме рассказали, что должны будут «терпеть» соседи

РИА Новостивчера в 19:42

Кофе с молотком

Российская газетавчера в 11:28
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
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Здоровье

Названа опасность коронавируса для беременных

Коронавирус угрожает здоровью любого человека, а, значит, беременные женщины не станут исключением.
Мойка78 вчера в 20:46
Армия и оружие

США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета

REGNUM вчера в 20:38
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Экономика

ПФР напоминает пенсионерам о новом изменении с 1 июля

Все социальные платежи и пенсии будут перечислять на карты платежной системы "Мир" с 1 июля этого года, напоминают в Пенсионном фонде РФ.
Территория новостей вчера в 11:59
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19

Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Общество

Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов

"В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.
ТАСС 00:00
Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Здоровье

«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета вчера в 05:00
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Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Здоровье

Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
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Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings вчера в 15:55
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Общество

Костин ожидает быстрый «отскок» экономики России после коронавируса

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает быстрого "отскока" российской экономики после прохождения ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:23
12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет

Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Общество

В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино

Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 09:08
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Общество

Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 13:25
69
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
82
Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

РИА Новости вчера в 22:07
18
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
25
Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
2,4K
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ вчера в 16:18
58
Здоровье

«Легкие хрустят»: пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах

Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали в интервью "Известиям" о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика

Боксер Усик испугался «возвращения Украины в СССР»

Украинский боксер Александр Усик провел параллели между закрытием церквей на Украине и атеистическими тенденциями эпохи СССР.
ФАН вчера в 16:28
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.
Известия 17 апреля в 00:30
3,5K
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о контроле здоровья военнослужащих в Италии

В Министерстве обороны РФ рассказали о контроле здоровья российских военнослужащих, оказывающих помощь в Италии.
ТК Звезда вчера в 23:55
Авто

Haval F7 оказался самым популярным китайским автомобилем в РФ

Автоновости дня 18 апреля в 09:01
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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