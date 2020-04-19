Общество
Газета.RuПоправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями. Об этом глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете".
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 125
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2,4 млн, умерли более 165 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 22:02
Здоровье
Названа опасность коронавируса для беременных
Коронавирус угрожает здоровью любого человека, а, значит, беременные женщины не станут исключением.
Мойка78 вчера в 20:46
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
REGNUM вчера в 20:38
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Экономика
ПФР напоминает пенсионерам о новом изменении с 1 июля
Все социальные платежи и пенсии будут перечислять на карты платежной системы "Мир" с 1 июля этого года, напоминают в Пенсионном фонде РФ.
Территория новостей вчера в 11:59
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов
"В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.
ТАСС 00:00
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета вчера в 05:00
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Общество
Костин ожидает быстрый «отскок» экономики России после коронавируса
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает быстрого "отскока" российской экономики после прохождения ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:23
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с рядом британских газет
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express являются крупными британскими таблоидами.
Российская газета вчера в 23:36
Общество
В Оренбургской области закрыли на карантин город Абдулино
Город Абдулино Оренбургской области закрыт на карантин с перекрытием въезда и выезда после обнаружения коронавируса у работниц местного дома отдыха железнодорожников, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 09:08
Общество
Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 13:25
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости вчера в 22:07
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Здоровье
«Легкие хрустят»: пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах
Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали в интервью "Известиям" о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
Боксер Усик испугался «возвращения Украины в СССР»
Украинский боксер Александр Усик провел параллели между закрытием церквей на Украине и атеистическими тенденциями эпохи СССР.
ФАН вчера в 16:28
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.
Известия 17 апреля в 00:30
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о контроле здоровья военнослужащих в Италии
В Министерстве обороны РФ рассказали о контроле здоровья российских военнослужащих, оказывающих помощь в Италии.
ТК Звезда вчера в 23:55
Авто
Haval F7 оказался самым популярным китайским автомобилем в РФ
Автоновости дня 18 апреля в 09:01