Общество
Газета.RuПоправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями. Об этом глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете".
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с чего всё началось
Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что статьи о соседских правах войдут в новый блок поправок в Гражданский кодекс.Российская газетавчера в 11:28
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Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
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