Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что статьи о соседских правах войдут в новый блок поправок в Гражданский кодекс.

с чего всё началось

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями. Об этом глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете".

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

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