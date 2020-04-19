Общество

Газета.RuГазета.RuПоправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями. Об этом глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал "Российской газете".
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с чего всё началось

Кофе с молотком

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете", что статьи о соседских правах войдут в новый блок поправок в Гражданский кодекс.
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В Гражданском кодексе пропишут соседские права

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В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

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В Госдуме разработали поправки о соседях по даче

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Здоровье

Тесты на коронавирус поступили в Диагностический центр Алтайского края

В Диагностический центр Алтайского края поступили тест-системы для выявления коронавируса.
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

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Общество

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Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

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Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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