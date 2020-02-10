Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии. Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
Читать в источнике
Комментировать130
Александр Жуков
Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.
— Александр ЖуковREGNUM 08:45
с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит
 слова Турчака официальный сайт партии.
News.ru18:03

Подробнее о событии

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

РИА Новости17:28

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Известия13:58

В Госдуму внесены поправки об использовании маткапитала

Парламентская газета13:52

Поправку о расширении программы маткапитала внесли в комитет Госдумы

РБК12:06

В Госдуму внесли законопроект по расширению программы материнского капитала

Говорит Москва10:54

В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала

ТАСС10:30

Жуков: Закон о расширении маткапитала может быть принят до конца февраля

REGNUM08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Гаджеты

Samsung без «ума». Корейцы отключают SMART TV в России

Samsung заблокировала в России Smart TV на "серых" телевизорах.
Life.ru 19:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Экономика

Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:40
Происшествия

Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы

РБК 09:43
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 14:01
Общество

Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года

В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Sputnik Южная Осетия 03:23
Футбол

Эд Вудворд: «Вернуть „МЮ“ в борьбу за победу в АПЛ и ЛЧ – это главная цель каждого в клубе»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о трансферной активности клуба.
Sports.ru 12:29
Общество

Швейцарцы поддержали уголовное преследование гомофобии

В ходе референдума большинство швейцарцев проголосовало за введение в стране уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Наша версия 04:41
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости вчера в 04:31
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском 12:22
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru 19:27
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Общество

Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»

Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
Говорит Москва 16:30
Спорт

Российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях Гран-при

Российские гимнастки заняли первые места во всех упражнениях на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Известия вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.
Культуромания 10:57
Футбол

«Зенит» одерживает волевую победу над ЦСКА 3:2

Сегодня, 9 февраля в рамках второго зимнего тренировочного сбора в Испании на стадионе "Камило Кано", Ла Нусия "Зенит" проводит товарищескую встречу с московским ЦСКА.
Аргументы недели вчера в 09:09
Политика

Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.
Московский Комсомолец 12:14
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал вчера в 23:09
Армия и оружие

Донбасс — сводка с фронта, 8 февраля

Обстановка на фронте продолжает оставаться стабильно напряженной. Напомним, за прошедшую неделю ВСУ 58 раз нарушали действующее перемирие.
ИА Новороссия 07 февраля в 16:28
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма

Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
Piter.tv вчера в 14:46
Наука

Древнейший деревянный колодец

Дубовый сруб колодца 5256–5255 годов до н. э. был обнаружен при строительстве автотрассы близ чешского города Остров.
Индикатор 10:48
Наука

Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха

Екатеринбург в интернете вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Космос

Недавно открытый 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле

Маяк (г. Сосновый Бор) 08 февраля в 00:22
Авто

Водителям напомнили о трех ошибках при замене масла

Deita.ru 12:30
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
РИА Новости вчера в 22:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 722

Профиль 08 февраля в 01:01
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Гаджеты

Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700

Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Anonsens 08 февраля в 05:31
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
РИА Новости вчера в 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное