с чего всё началось

Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии. Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Общество Швейцарцы поддержали уголовное преследование гомофобии В ходе референдума большинство швейцарцев проголосовало за введение в стране уголовной ответственности за дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Футбол «Зенит» одерживает волевую победу над ЦСКА 3:2 Сегодня, 9 февраля в рамках второго зимнего тренировочного сбора в Испании на стадионе "Камило Кано", Ла Нусия "Зенит" проводит товарищескую встречу с московским ЦСКА.

Политика Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса Президент США Дональд Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса. По его словам, это произойдет в апреле этого года.

Наука Древнейший деревянный колодец Дубовый сруб колодца 5256–5255 годов до н. э. был обнаружен при строительстве автотрассы близ чешского города Остров.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Гаджеты Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700 Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.