Политика
РИА НовостиВ Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии. Поправки подготовлены в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
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Речь идёт о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта.
с чего всё началось
Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.News.ru18:03
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