Общество

RT на русскомRT на русскомНа Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В то же время, как уточняет РИА Новости, 18,6% жителей региона проголосовали против поправок.
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с чего всё началось
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании
 за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.
V1.ru08:01

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