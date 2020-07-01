с чего всё началось

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В то же время, как уточняет РИА Новости, 18,6% жителей региона проголосовали против поправок.

На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

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