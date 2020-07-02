Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 85% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, против - 21,35%.
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Поправки в Конституцию поддержали 77,84% россиян после обработки 85% протоколов

Газета.Ru17:23

В Москве обработали 50,3% протоколов после голосования по конституции

ТАСС16:02

ЦИК обработал 82% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

РБК17:38

Обработано более 75% протоколов голосования по поправкам

Интерфакс16:45

Поправки в Конституцию поддержали 77,8% россиян. Осталось обработать пятую часть протоколов

URA.Ru17:04

Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов

RT на русском17:27

Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов

РИА Новости17:13
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«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика

Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
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Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Для устранения уязвимости операционной системы Windows 10 компания Microsoft выпустила срочный внеочередной апдейт.
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Футбол

Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
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Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru вчера в 05:26
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Общество

В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции

Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
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Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Известия 15:49
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество

В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков

Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.
РИА Новости 17:41
Общество

В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным

Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным.
Известия 17:15
1
Общество

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

В России официально завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, которое длилось с 25 июня.
Online47.ru 14:16
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 29 июня в 05:15
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Экономика

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
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Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
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Происшествия

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружен в Молдавии

Мини-завод по выпуску вертолетов для нелегальных поставок в страны СНГ обнаружен в Молдавии, сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 10:04
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Общество

В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:14
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Футбол

Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ

"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Игры

По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

Игромания.ру 14:36
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Общество

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%

Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
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Шоу-бизнес

Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

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Футбол

Уткин объяснил, почему «Ливерпуль» не грозен

Известный журналист Василий Уткин высказал мнение по поводу выступления «Ливерпуля» в чемпионате Англии после возобновления турнира.
ProstoProSport вчера в 12:04
Общество

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок

На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
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Политика

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости 16:16
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
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