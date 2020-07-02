Общество
РИА НовостиПоправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 85% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, против - 21,35%.
Читать в источнике
Оценить5,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Для устранения уязвимости операционной системы Windows 10 компания Microsoft выпустила срочный внеочередной апдейт.
ToDay News Ufa 14:19
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
ProstoProSport 16:00
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции
Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
REGNUM 16:55
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество
В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков
Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.
РИА Новости 17:41
Общество
В Мосгоризбиркоме назвали голосование по поправкам легитимным
Голосование по поправкам к Конституции России в Москве состоялось, его можно признать легитимным.
Известия 17:15
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
В России официально завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, которое длилось с 25 июня.
Online47.ru 14:16
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия 29 июня в 05:15
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Общество
Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Происшествия
Подпольный цех по производству вертолетов обнаружен в Молдавии
Мини-завод по выпуску вертолетов для нелегальных поставок в страны СНГ обнаружен в Молдавии, сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 10:04
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:14
Футбол
Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ
"Вест Хэм" обыграл "Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:23
Игры
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Общество
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 55,22%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию по России к 1 июля составила 55,22%.
Вести Подмосковья 03:58
Футбол
Уткин объяснил, почему «Ливерпуль» не грозен
Известный журналист Василий Уткин высказал мнение по поводу выступления «Ливерпуля» в чемпионате Англии после возобновления турнира.
ProstoProSport вчера в 12:04
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Политика
ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Здоровье
Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
Известия Мордовии 09:15