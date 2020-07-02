За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 85% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, против - 21,35%.

Технологии «Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива. 11

Гаджеты Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10 Для устранения уязвимости операционной системы Windows 10 компания Microsoft выпустила срочный внеочередной апдейт. 8

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Футбол Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».

Общество В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко. 3

Шоу-бизнес Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Общество В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 35

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 136

Футбол Уткин объяснил, почему «Ливерпуль» не грозен Известный журналист Василий Уткин высказал мнение по поводу выступления «Ливерпуля» в чемпионате Англии после возобновления турнира.