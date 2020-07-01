Политика
RT на русскомПоправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Единоборства
Американский комментатор восхитился фото Александра Карелина
Американский комментатор Джо Роган оценил архивную фотографию трехкратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Александра Карелина.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 30 июня в 23:30
Общество
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 22:18
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Гаджеты
На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra
Anonsens вчера в 14:52
Происшествия
Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина
Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.
Znak.com вчера в 23:17
Шоу-бизнес
73-летняя актриса Наталья Варлей поразила поклонников фото в бикини
Наталья Варлей, знаменитая советская актриса, с возрастом не теряет своей красоты. Недавно артистка выложила фотографию на пляже в бикини.
ИнфоСМИ вчера в 15:53
Общество
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news вчера в 11:51
Политика
Жители Хакасии проголосовали за поправки в Конституцию
Сегодня на заседании правительства, глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что 69,5% жителей региона, которые приняли участие в голосовании, поправки поддержали.
Юг Сибири вчера в 23:30
Политика
Посол РФ в США Антонов оценил голосование по поправкам к Конституции
По словам Антонова, участниками голосования по поправкам на территории посольства РФ в США стали около 675 человек.
Политика Сегодня вчера в 22:21
Общество
В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч
2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025.
SIA.ru вчера в 23:09
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК 30 июня в 10:10
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Футбол
Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 18:51
Общество
Большинство россиян проголосовали за внесение поправок в Конституцию
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Коммерсантъ вчера в 20:32
Происшествия
Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии
В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
РЕН ТВ вчера в 23:23