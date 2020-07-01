За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.

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Происшествия В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 2

Общество 78% избирателей поддержали поправки к Конституции Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.

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Происшествия Скончалась депутаты думы Екатеринбурга Елена Дерягина Сегодня утром скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина.

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Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон. 9

Футбол Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".

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Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 738

Футбол Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом» Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).