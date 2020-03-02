Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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Вячеслав Володин
Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс вчера в 10:58

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Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

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