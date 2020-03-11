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«Появляется возможность, мы вынуждены будем подойти к законодательным актам с новой стороны с учетом поправок в Основной закон и, конечно, уже готовить законодательные акты с точки зрения новых норм, с точки зрения организации Конституции, выстраивания нашего правового регулировании, правил игры», — заявил парламентарий.
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Госдума проведёт систематизацию законодательства после вступления в силу поправок в Конституцию
Парламентская газета03:31
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