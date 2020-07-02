Политика
РИА НовостиПоправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян
ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов. Так, по данным Центризбиркома, поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.
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Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российская газета 05:27
Общество
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Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
REGNUM 05:37
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Происшествия
Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Политика
На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
Общество
Результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области станут известны не раньше 6 июля
Результаты опроса, хотят ли жители Волгоградской области жить по местному времени или вернуться к московскому, проведенного в день общероссийского голосования по поправкам к конституции, станут известны не раньше понедельника, 6 июля, сообщил ТАСС первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков.
ТАСС вчера в 15:58
Общество
ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции
Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.
Газета.Ru 05:17
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале
Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
Общество
Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков за июль
Правительство России выделит на президентские выплаты медикам 7,5 млрд рублей.
ТАСС 05:45
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Вести.Ru вчера в 10:04
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Происшествия
В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
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«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Здоровье
Врач назвала риск заражения коронавирусом летом низким
Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до трех дней, то летом его активность снижается до нескольких часов.
Live24 вчера в 07:38
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета вчера в 03:30
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней.
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Игры
Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
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Общество
В Мурманской области кафе откроют после прохождения эпидпериода
В Мурманской области кафе и рестораны не откроют, пока продолжается эпидпериод.
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Общество
До трети детских лагерей в РФ уйдут с рынка, не выдержав конкуренции
Около трети детских оздоровительных лагерей в России не смогут выдержать конкуренции и закроются из-за последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 05:17
Происшествия
Скандальный схиигумен Сергий стал священником незаконно
Екатеринбург Онлайн 00:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, какая же погода будет радовать россиян в июле этого года.
ToDay News Ufa вчера в 13:52
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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