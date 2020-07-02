ЦИК подвел итоги голосования по поправкам к Конституции по результатам обработки всех 100 процентов протоколов. Так, по данным Центризбиркома, поправки одобрили 77,92 процента россиян, против проголосовали 21,27 процента.

Поправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян

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