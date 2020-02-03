Политика
ИзвестияБольшинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 3 февраля РБК. Опрос проводился 24 января, а число опрошенных составило 1,6 тыс. человек.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки к Конституции
Политическая Экспертизавчера в 20:01
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Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Общество
В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний
В воскресенье, 2 февраля, правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Шоу-бизнес
Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры
Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Политика
Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Происшествия
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело
Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Политика
Саакашвили сравнил жизнь в нынешней Украине и во времена СССР
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал оценку Украине постсоветского периода.
Происшествия
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
Политика
Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Политика
Клишас оценил предложение патриарха упомянуть Бога в Конституции
Предложение патриарха Кирилла упомянуть Бога в преамбуле Конституции прокомментировал глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, 1 февраля сообщает РИА Новости.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
Общество
Михаил Ноздряков назначен и.о. министра финансов Чувашии
Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Культура
Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом
Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Авто
Hyundai анонсировал дебют новой индийской Hyundai Creta
Презентация Creta состоится 6 февраля в Индии на мотор-шоу Auto Expo. Всех подробностей про новый кроссовер пока не раскрывают.
Экономика
Китайский фондовый рынок рухнул после открытия торгов
3 февраля в Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы.
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать о компенсации затрат организаторам.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей
Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером проката в России
Авто
Назвали цены на бюджетный Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.