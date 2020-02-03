ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 3 февраля РБК. Опрос проводился 24 января, а число опрошенных составило 1,6 тыс. человек.

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