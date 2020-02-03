Политика

ИзвестияИзвестияБольшинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных 3 февраля РБК. Опрос проводился 24 января, а число опрошенных составило 1,6 тыс. человек.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальный блок поправок в Конституцию

Коммерсантъ02:21

ВЦИОМ: россияне считают важными предложенные Путиным поправки в Конституцию

ТАСС00:05

Россияне одобрили поправки в Конституцию насчёт пенсий и МРОТ

News.ruвчера в 18:17

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

РИА Новостивчера в 21:35

Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки к Конституции

Политическая Экспертизавчера в 20:01

Опрос показал мнение россиян о поправках к Конституции

RT на русскомвчера в 22:42

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

РБКвчера в 16:00
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Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Общество

В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний

В воскресенье, 2 февраля, правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний.
Piter.tv вчера в 09:26
Армия и оружие

4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом

2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Версия.Инфо вчера в 11:00
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Рамблер вчера в 04:14
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Политика

Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело

Столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео как дама, посадила за руль ребенка.
Российская газета 02:55
Политика

Саакашвили сравнил жизнь в нынешней Украине и во времена СССР

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал оценку Украине постсоветского периода.
Аргументы недели 01:48
Происшествия

Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

Пассажирский самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Москву, дважды возвращали в пункт вылета из-за проблем на борту.
РИА Новости 01:12
Политика

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
RT на русском 02:46
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500

В России в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.
РИА Новости 03:00
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Политика

Клишас оценил предложение патриарха упомянуть Бога в Конституции

Предложение патриарха Кирилла упомянуть Бога в преамбуле Конституции прокомментировал глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, 1 февраля сообщает РИА Новости.
Красная весна 01 февраля в 15:56
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Общество

Михаил Ноздряков назначен и.о. министра финансов Чувашии

Занимавший пост главы Минфина Чувашии в 2011-2014 годах Михаил Ноздряков вновь назначен на этот пост в качестве исполняющего обязанности.
Политическая Экспертиза 02:31
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС вчера в 06:24
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Культура

Выступление Шакиры во время Супербоула стало мемом

Выступление двух звезд мирового уровня - Шакиры и Дженнифер Лопес - в перерыве финального матча по американскому футболу привлекло внимание огромного количества зрителей.
Газета.Ru 00:40
Авто

Hyundai анонсировал дебют новой индийской Hyundai Creta

Презентация Creta состоится 6 февраля в Индии на мотор-шоу Auto Expo. Всех подробностей про новый кроссовер пока не раскрывают.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Экономика

Китайский фондовый рынок рухнул после открытия торгов

3 февраля в Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы.
Дождь 01:45
Общество

Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать о компенсации затрат организаторам.
МИР 24 03:10
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Общество

Британский посол отказалась раскрыть местонахождение Скрипалей

Скрипали, согласно утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери 4 марта 2018 года, это спровоцировало крупный международный скандал.
РИА Новости вчера в 21:09
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском 02:55
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером проката в России

Народные новости 00:17
Авто

Назвали цены на бюджетный Kia Seltos для России

На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.
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