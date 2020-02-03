Политика
Газета.RuПоправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМа. Так, предложение сделать индексации пенсий не ниже прожиточного минимума и осуществить фиксацию МРОТ одобрили 91% и 90% респондентов, соответственно.
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с чего всё началось
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).РБК16:00
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Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию
Политическая Экспертиза20:01
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Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Авто
Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta
Компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской версии Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Экономика
Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус
Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Гаджеты
Флагманский Honor V20 подешевел почти вдвое
Как сообщает ToDay News Ufa, Honor опять понижает цены на свой смартфон Honor V20.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Авто
АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta
По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Общество
Губернатор Сахалина поставил точку в вопросе с «Горной Ривьерой»
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что «ставит точку» в вопросе строительства элитного коттеджного поселка «Горная Ривьера» на склонах горы Большевик у Южно-Сахалинска.
Наука
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с раком
Ученые из Кардиффского университета в Великобритании продолжают активно трудиться над разработкой терапии CAR-T, которая сможет помочь организму побороть рак.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Происшествия
В результате ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
В результате ДТП с участием легкового автомобиля в районе Северное Тушино в Москве, по предварительным данным, погибли два человека.
Происшествия
МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста
Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Технологии
Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.