Политика

Газета.RuГазета.RuПоправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМа. Так, предложение сделать индексации пенсий не ниже прожиточного минимума и осуществить фиксацию МРОТ одобрили 91% и 90% респондентов, соответственно.
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с чего всё началось

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).
РБК16:00

Подробнее о событии

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

РИА Новости21:35

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

РБК16:00

Большинство россиян поддерживает наиболее популярные поправки в Конституцию

Политическая Экспертиза20:01

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Газета.Ru18:51

Больше 90% россиян, по данным ВЦИОМ, поддержали поправки социального характера в Конституцию

Эхо Москвы18:03

Более 90% россиян поддержали самые популярные поправки в Конституцию. В их числе — индексация пенсий и фиксация МРОТ

URA.Ru17:00

Поправки в Конституцию поддержали до 91% россиян

Телеканал 360°20:52
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В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

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