ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию (итоги есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМа. Так, предложение сделать индексации пенсий не ниже прожиточного минимума и осуществить фиксацию МРОТ одобрили 91% и 90% респондентов, соответственно.

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