Политика
Православие и МирПоправки в Конституцию поддержало необходимое количество регионов
Александр Архангельский о культе предков и поправках в Конституцию Подробнее Изменения поддержали 62 из 85 регионов страны, в которых проводилось обсуждение. Рассмотрение поправок в Заксобраниях закончится 13 марта. После этого закон будет направлен в Конституционный суд РФ для проверки положений.
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с чего всё началось
Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.ТАСС05:48
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Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Экономика
Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики
Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко стала пятнистой после смерти мужа
Пусть Диденко и заработала деньги, рассказывая о трагедии с сухим льдом - эта мелочь не делает ее хуже.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Спорт
Матчи «Рубина» и «Ак Барса» в Татарстане могут перенести
В столице Татарстана – Казани могут перенести все спортивные и культурные мероприятия по причине коронавируса.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Общество
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Происшествия
В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств
Гаджеты
Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11
В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Энергетика
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Футбол
УЕФА созывает видеоконференцию для обсуждения по коронавирусу
УЕФА созывает видеоконференцию с представителями всех 55 футбольных ассоциаций - членов союза, совета директоров Европейской клубной ассоциации (ECA) и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов (FIFPro) для обсуждения вопроса коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Политика
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы
В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери
Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.