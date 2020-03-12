Политика

Православие и МирПравославие и МирПоправки в Конституцию поддержало необходимое количество регионов

Александр Архангельский о культе предков и поправках в Конституцию Подробнее Изменения поддержали 62 из 85 регионов страны, в которых проводилось обсуждение. Рассмотрение поправок в Заксобраниях закончится 13 марта. После этого закон будет направлен в Конституционный суд РФ для проверки положений.
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с чего всё началось

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС05:48

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Закон о поправке в Конституцию поддержали две трети российских регионов

Московский Комсомолец06:39

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Коммерсантъ06:40

Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

Lenta.ru06:39

Что говорят региональные депутаты о поправках в Конституцию и обнулении сроков Путина

Znak.com08:00

Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

РБК06:32

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Ведомости06:19

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

ТАСС05:48
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Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Компания 09:44
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Кудрин заявил о приближении чувствительного кризиса мировой экономики

Кудрин отметил, что когда разразился кризис в 2008 году, тогда драйвером мировой экономики стал Китай, но сейчас ситуация иная, так как КНР сильно пострадала от ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 09:30
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
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Курс доллара превысил 75 рублей

Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар.
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Экономика

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ТАСС 08:49
Спорт

Матчи «Рубина» и «Ак Барса» в Татарстане могут перенести

В столице Татарстана – Казани могут перенести все спортивные и культурные мероприятия по причине коронавируса.
Спорт день за днем 03:59
Политика

Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Тайга.инфо 10 марта в 09:59
Политика

Облдума поддержала превращение Саратова в «Город трудовой доблести»

АиФ Саратов 06:54
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости вчера в 12:55
Происшествия

В Саратове суд освободил подростка по делу о подготовке убийств

Российская газета 02:46
Гаджеты

Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11

В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
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Биатлон

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Газета.Ru 09:00
Политика

Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
РИА Новости 09:41
Энергетика

Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне

Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
РЕН ТВ 09:37
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
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Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

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РИА Новости 06:46
Футбол

УЕФА созывает видеоконференцию для обсуждения по коронавирусу

УЕФА созывает видеоконференцию с представителями всех 55 футбольных ассоциаций - членов союза, совета директоров Европейской клубной ассоциации (ECA) и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов (FIFPro) для обсуждения вопроса коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Происшествия

Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города

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Политика

Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Ярновости 09:13
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 08:40
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Известия 10 марта в 19:17
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад к 75-летию Победы

В Казахстане отменили военный парад в честь 75-летия Победы, который должен был пройти в Нур-Султане, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook.
РИА Новости 03:55
Космос

В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Lenta.ru 10 марта в 20:37
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Российская газета 08:51
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Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
МонаВиста вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери

Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
iReactor 00:10
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