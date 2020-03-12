Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.

с чего всё началось

Александр Архангельский о культе предков и поправках в Конституцию Подробнее Изменения поддержали 62 из 85 регионов страны, в которых проводилось обсуждение. Рассмотрение поправок в Заксобраниях закончится 13 марта. После этого закон будет направлен в Конституционный суд РФ для проверки положений.

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