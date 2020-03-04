Политика

РБКРБКПоправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.
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СМИ: Путин подпишет поправки к Конституции в годовщину присоединения Крыма 18 марта

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Поправки в Конституцию утвердят в день присоединения Крыма

Московский Комсомолец02:56

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

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