Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В России вступили
 в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.
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