Общество
РИА НовостиПоправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
В России вступили в силу поправки, согласно которым водителям разрешается предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве.Коммерсантъ04:59
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Автоэксперт прокомментировал вступление в силу в России новых поправок в ПДД
Комсомольская правда07:28
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Спорт
В департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсов
Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Происшествия
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину
Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
Политика
Британский журнал назвал Крым российской территорией
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Политика
Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию
Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Культура
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На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Происшествия
В Уфе хулиганы обстреляли фейерверками жилой дом
В Уфе ищут хулиганов, которые едва не подожгли жилой дом фейерверкам. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Mi Watch Color оказались заметно дешевле аналогов
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Общество
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
Общество
Нарколог Минздрава предложил начать учить россиян употреблять алкоголь
"Есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить", - подчеркнул Брюн.
Политика
В Раде заявили, что пенсионеры Донбасса имеют право на две пенсии
Пенсионеры, которые живут в Крыму и на территории Республик Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы.
Музыка
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Политика
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ
Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.