с чего всё началось

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Поправки в ПДД вступили в силу в России

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