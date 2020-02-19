В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

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