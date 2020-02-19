Экономика

РБКРБКВ Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

РБК07:31

Госдума может рассмотреть поправки в федеральный бюджет 4 марта

Парламентская газета06:22

Бюджет РФ в 2020 году может быть исполнен с профицитом 0,3% ВВП

ПРАЙМ07:03

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости05:37

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

ТАСС05:44

В Госдуму внесены поправки в закон о бюджете

RT на русском06:38

Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Аргументы и Фактывчера в 13:58
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Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

ФАН 06:25
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:23
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника

Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Хакасия-Информ вчера в 20:00
Футбол

Кокорин забил два гола в дебютном матче за «Сочи»

Pravda.Ru 17 февраля в 11:03
Общество

Мишустин запретил китайцам въезд в Россию

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
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Газета.Ru 07:01
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Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
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Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара российских ВКС по террористам в Сирии

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Политика

Шойгу встретился с Хафтаром. Военачальники обсудили ситуацию в Ливии

Вести.Ru 06:40
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Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
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В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
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Женщина накричала на Зеленского в больнице

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Газета.Ru 06:59
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Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков сообщил, что кандидатура Ольги Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
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Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
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Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

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Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ вчера в 04:51
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Гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» арестован на два месяца

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Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

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В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке

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Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
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Названы сроки продаж полноприводных версий Skoda Karoq в России

У российских дилеров чешской компании Skoda полноприводные компакт-кроссы Karoq появятся в июне 2020 года.
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Форвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru вчера в 17:16
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В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

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Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.
Soccer.ru 03:20
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