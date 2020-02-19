Экономика
РБКВ Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы
В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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Кабмин внесет 19 февраля в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Аргументы и Фактывчера в 13:58
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Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника
Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Футбол
Кокорин забил два гола в дебютном матче за «Сочи»
Общество
Мишустин запретил китайцам въезд в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.
Политика
Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме, секретарь саратовского реготделения партии Николай Панков сообщил, что кандидатура Ольги Баталиной рассматривается для назначения на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ.
Политика
Путин поддержал освобождение оплаты ЖКХ от банковской комиссии
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил отменить банковскую комиссию с платежей за услуги ЖКХ, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.
Происшествия
Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных
Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Происшествия
В Красноярске женщина протащила по улице плачущего ребенка на поводке
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Авто
Названы сроки продаж полноприводных версий Skoda Karoq в России
У российских дилеров чешской компании Skoda полноприводные компакт-кроссы Karoq появятся в июне 2020 года.
Футбол
Форвард «Боруссии» Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Футбол
Клопп: «Заменил Мане, чтобы игроки „Атлетико“ не падали от его вздоха»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свое решение заменить нападающего Садио Мане в перерыве матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Атлетико» (0:1).Я слегка опасался, что соперники будут падать, даже если Садио глубоко вздохнет.