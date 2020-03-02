Экономика

Дума ТВДума ТВПоправки в федеральный бюджет Госдума рассмотрит 4 марта

Государственная Дума рассмотрит поправки в федеральный бюджет 2020-2022 годов, необходимые для реализации Послания Президента РФ Владимира Путина, в среду, 4 марта. Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Малорослость бактерий связана с отличной устойчивостью к антибиотикам

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У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
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Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
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В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
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Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
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Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
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Армия и оружие

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
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Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Piter.tv 00:30
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
АТВмедиа вчера в 01:45
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Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

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«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте по потолку и полу заработных плат с сезона-2020/21, размеры которых составят 900 и 270 млн рублей соответственно.
Известия 11:36
Армия и оружие

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У России в Сирии авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе.
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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Политика

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
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Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Опубликованы новые изображения Oppo Find X2 и Find X2 Pro

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал официальное изображение Oppo Find X2 и Find X2 Pro.
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Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

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Фигурное катание

Тарасова трогательно попрощалась с Сотниковой, завершившей карьеру

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить свою спортивную карьеру.
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В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
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Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
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Профиль 02:07
Политика

Вопрос об упоминании веры в бога в Конституции решит президент

Предложение об упоминании бога в Конституцию внес патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Gazeta.SPb 28 февраля в 11:51
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