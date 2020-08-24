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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу

Новый закон позволяет автостраховщикам учитывать степень агрессивности вождения, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.В источнике
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Профиль

Водителям объяснили, когда заработают новые тарифы ОСАГО

Профиль02:02
REGNUM

Стало известно, когда заработают новые тарифы ОСАГО

REGNUM05:27
Car.ru

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Car.ru02:26
РИА Новости

Полис ОСАГО: что изменилось в законе об автогражданке

РИА Новости07:09
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18
РБК

Эксперты оценили изменения правил расчета стоимости полисов ОСАГО

РБКвчера в 08:04
Государственная Дума РФ

В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Государственная Дума РФвчера в 02:45

«Барселона» подтвердила уход Месси

Решение покинуть команду Месси принял после унизительного поражения «Барселоны» в матче с «Баварией» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, что стало одним из худших результатов в карьере аргентинского нападающего и испанского клуба.
«Барселона» подтвердила уход Месси
Ведомости14:30

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
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Оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Белоруссии

Бывший кандидат на должность главы Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в режиме онлайн перед депутатами Европарламента заявила, что белорусская оппозиция готова вести переговоры с властями страны.
Капитал страны08:14
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Врачи Charite отменили конференцию о состоянии здоровья Навального

Руководство немецкой клиники Charite без объяснения причин аннулировало запланированную на 25 августа конференцию для СМИ, на которой ожидались новости о ходе обследования и лечения основателя Фонда по борьбе с Коррупцией Алексея Навального, доставленного в Берлин из Омска.
Новые Известия10:29
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Члены СБ ООН не поддержали США в восстановлении санкций против Ирана

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана окажет большое давление на исламскую республику и вернет Тегеран за стол переговоров.
Известия12:11
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", – отмечается в отчете Счетной палаты.
Вести.Ru03:49
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Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Слово и Деловчера в 14:32
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