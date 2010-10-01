Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПоправки в закон об экстремистской деятельности символичны, заявил Миронов

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Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что не случайно необходимые законодательные изменения в связи с вступлением в силу новой Конституции начинаются с защиты целостности страны. Об этом он заявил в Госдуме на пресс-подходе перед пленарным заседанием.
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Происшествия

Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
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Общество

IT-парк планируется открыть в этом году на Сахалине

IT-парк будет сотрудничать с Сахалинским государственным университетом, студенты которого будут проходить в IT-парке практику, а после получения диплома смогут получить на предприятиях IT-парка работу.
Интерфакс - Россия 08:28
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
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Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
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Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

ToDay News Ufa 13:02
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
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Происшествия

В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»

В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Общество

Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:35
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
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Наука

Разработан минутный тест на качество воды

Современные тесты на качество воды проводятся в лабораториях и требуют дорогого оборудования и умения.
Хайтек+ 05:15
Шоу-бизнес

Билли Айлиш имела проблемы с психикой из-за любви к Джастину Биберу

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Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
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Шоу-бизнес

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Ранее «Нижегородская правда» писала, что Ирина Пегова показала дочери «райский уголок».
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Компания Xiaomi решила выпустить серию ноутбуков на «сине»-«зеленой» связке – процессор от Intel и графика от Nvidia, хотя ранее основу моделей Redmibook 16 составляли решения от AMD, которые стоят гораздо дешевле.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

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Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
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Политика

Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля

Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
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Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.
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РБК вчера в 14:48
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В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung.
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В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом

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Газета.Ru 11:18
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Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
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Российский государственный деятель и правовед, специалист в области гражданского права. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. Государственный советник юстиции Российской Федерации. Депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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Сергей Миронов
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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