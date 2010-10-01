Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что не случайно необходимые законодательные изменения в связи с вступлением в силу новой Конституции начинаются с защиты целостности страны. Об этом он заявил в Госдуме на пресс-подходе перед пленарным заседанием.

Поправки в закон об экстремистской деятельности символичны, заявил Миронов

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